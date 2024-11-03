周囲に規制線が張られた事件現場付近＝１０月２３日、横浜市青葉区横浜市青葉区鉄町の住宅で住人の男性（７５）が殺害され、金品が奪われた事件で、青葉署特別捜査本部は２日、強盗殺人の疑いで、東京都足立区、職業不詳の女（３０）を逮捕した。神奈川県警はこれまでに実行役の男を逮捕しており、特捜本部は、同容疑者が都内の公園のトイレで実行役から現金を回収したとみて調べている。逮捕容疑は、複数人と共謀して１０月