【モデルプレス＝2024/11/03】SixTONESのジェシーと高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）が、11月2日放送のラジオ番組『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（ニッポン放送／毎週土曜よる23時30分〜）に出演。田中樹と放送する時の違いを明かす場面があった。【写真】綾瀬はるか＆ジェシー、交際きっかけ映画での共演ショット◆高地優吾、ジェシーMCでの違い明かす9月28日の放送から4回の放送は、普段MC