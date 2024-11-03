◆秋季近畿地区大会▽準決勝東洋大姫路１１―３天理＝７回コールド＝（３日・ほっともっとフィールド神戸）秋季近畿大会は準決勝が行われ、東洋大姫路（兵庫１位）が天理（奈良１位）を破り、優勝した２００７年以来、１７年ぶりの決勝進出を決めた。初回に２点を奪うなど優位に試合を進めたが、３―０の４回２死三塁から２本の左越え二塁打で２点を返された。続く５回に同点にされ、なおも１死二塁のピンチでプロ注目右腕の