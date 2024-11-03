北朝鮮とロシアが韓半島（朝鮮半島）内外の情勢悪化の責任を米国とその同盟国に転嫁した。ロシアは米国と同盟に対抗する北朝鮮の措置を全面的に支持するという立場を明らかにした。北朝鮮とロシアは１日、モスクワで開かれた北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相とロシアのラブロフ外相の戦略対話結果に対する公報文を２日午後に配布した。彼らは公報文で「現在の国際情勢に対する双方の評価が一致するということが確認された。朝鮮