3日の東京5R・新馬戦（芝1800メートル）は後方追走の1番人気レイニング（牡＝国枝、父サートゥルナーリア）が上がり3F32秒9の強烈な瞬発力で外から突き抜けた。戸崎は「2週前の調教で（上がり1F）11秒台を切っていましたし、能力あるなと感じていました。子供っぽい面はありますが、レースは問題なかったです。直線で傾くような感じで走っていたので、その辺りのバランスが良くなれば、もっと良くなる」と称賛。国枝師も「道中