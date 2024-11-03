■第61回九州実業団毎日駅伝（3日、大分県・佐伯中央病院陸上競技場発着、全7区間、89.3?）全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）の予選会を兼ねた、第61回九州実業団毎日駅伝が3日行われ、旭化成が3年ぶり48度目の優勝を飾った。オープン参加を除く上位9チームが、来年の元日に行われるニューイヤー駅伝の出場権を手にした。21チームが参加した今大会は、大分県佐伯市の佐伯中央病院陸上競技場を発着点に、屋内運動広場前を中