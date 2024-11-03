22年末にTBSを退社した元アナウンサーの国山ハセン（33）が3日、フジテレビ系「ワイドナショー」（日曜午前10時）に出演した。番組冒頭、MCの東野幸治が「年収は局アナ時代の倍になりましたハセンさん、よろしくお願いします」と紹介し、出演者が驚きの声を上げる中、国山は「否定はしないです。増えました」と笑顔を見せた。続けて「安定を求めるのであれば、それは生涯年収とかを考えたら、サラリーマンの方が良いっていう意見も