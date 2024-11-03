タブレット入浴剤でおなじみの「BARTH（バース）」から、新商品『リードディフューザー』が登場。10月31日（木）より、各種ECサイト、全国のロフト&ハンズ（一部店舗を除く）にて先行販売を開始しており、一般販売は12月2日（月）より、バラエティショップなどでスタートします。睡眠環境を整えたい方は、ぜひチェックしてみて。「BARTH」からディフューザーが誕生BARTHといえば、重炭酸の入浴剤でご存知の方も多いのではない