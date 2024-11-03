第５６回全日本大学駅伝対校選手権は３日、名古屋市の熱田神宮西門前から三重県伊勢市の伊勢神宮内宮宇治橋前までの８区間（１０６．８キロ）に２７チームが参加して行われ、国学院大が５時間９分５６秒で初優勝を果たした。１０月の出雲駅伝との２冠を達成した。駒大は２８秒差の２位にとどまり、史上初の５連覇はならなかった。３位に青学大。国学院大は５区の野中が区間賞、６区の山本が区間新記録と奮闘。２位でたすきを