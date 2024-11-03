◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）駒大は史上初の5連覇はならなかった。当日変更で2区に入った桑田駿介（1年）がまさかの区間17位。4区終了時点で首位の青学大と2分25秒差の5位と前半で苦しい状況に陥った。7区の篠原倖太朗（4年）は区間賞を獲得し、8区の山川拓馬（3年）も激走。優勝争いに加わることはできなかったが、意地の2位でフィニッシュし、大八木総監督は山川を「よくや