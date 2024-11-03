■第56回秩父宮賜杯全日本大学駅伝対校選手権大会（3日、愛知県・熱田神宮~三重県・伊勢神宮、8区間106.8キロ）学生三大駅伝（出雲、全日本、箱根）の一つ、全日本大学駅伝が3日、愛知から三重までの8区間、106.8?で行われ、国学院大学が初優勝。出雲駅伝に続いてチーム史上初となる“二冠”を達成した。エース・平林清澄（4年）が7区で青山学院大の太田蒼生（4年）と“エース対決”で互角の戦いを繰り広げると、アンカー8区で上原