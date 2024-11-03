『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。オーナーのマークは今年の初め、元旦のドライブにモデルTを選択。そして知る人ぞ知るパブ・ミーティングへ…。【画像】パブ・ミーティングに参加した、筆者のフォード・モデルＴ（写真3点）元旦は、古い車を引っ張り出して走らせるのにうってつけの機会だった。友人から、ヘレフォードシャーの田舎でひっそりと開かれるパブ・ミーティングの情報を聞き、モデルTを走らせて、まだ走ったこ