元大リーガーの岡島秀樹氏が３日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）にＶＴＲで出演。ワールドシリーズ（ＷＳ）優勝のご褒美を紹介した。番組は冒頭から４０分近く、大谷翔平投手、山本由伸投手が所属するドジャースがＷＳを制覇したことを特集した。岡島氏は２００７年にレッドソックスでＷＳ優勝を経験。ＶＴＲ内ではダイヤモンド、サファイア、ルビーがちりばめられ、宝石だけで約５００万円の価値が