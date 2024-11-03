◆ラグビー▽関東大学対抗戦明大―筑波大（３日、秩父宮ラグビー場）対抗戦が行われ、昨季の大学選手権準優勝の明大が、筑波大に３１―０で勝利。５戦全勝とした。明大は前半３分、敵陣で右に展開し、パスを受けたＷＴＢ白井瑛人（１年）がトライ。９分には敵陣深くのスクラムから、ＣＴＢ秋浜悠太（４年）が右中間を駆け追加点を挙げた。１２―０の３６分には、左サイド敵陣２２メートルライン付近のラインアウトから、ＷＴ