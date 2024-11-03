サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」と「サクマいちごみるくキャンディ」が待望のコラボレーション！文房具からデイリーアイテムまで豊富なラインナップのアイテムが新登場する。いつもとちょっと違う雰囲気のすみっコたちがかわいい！☆可愛さ抜群の「すみっコぐらし」×「いちごみるくキャンディ」コラボグッズ（写真17点）＞＞＞「すみっコぐらし」より、「サクマいちごみるくキャンディ」との待望のコラボレー