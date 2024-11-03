今回もアニメージュプラスの人気記事ランキングをお届けしよう。集計期間は2024年10月25日（金）から10月31日（木）の1週間だ。それでは20位から11位まで、カウントダウン！＜10月25日〜10月31日＞【20位】【ハローキティ50th】11月1日のお誕生日にデザイングッズが目白押し♪【19位】【必殺シリーズ】俳優インタビュー本『談義』著者が明かす「取材の裏の裏」【18位】【ダンダダン】第5話 ターボババアを倒したのにオカルン元に戻