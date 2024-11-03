斎藤元彦前知事の失職に伴う兵庫県知事選挙を番組が取材すると、熱烈な支持者が殺到する異例の盛り上がりを見せていました。【画像】「負けるなよ！」「がんばってー！」の声が“斎藤コール”をあびる笑顔の前知事■過去最多の7人が立候補兵庫県姫路市。雨が降るなか、商店街に斎藤氏の名前をアナウンスする声が響いています。人だかりのお目当ては斎藤氏です。老若男女問わず斎藤氏に握手を求める人が絶えません。写真撮