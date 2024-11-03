◇秩父宮賜杯 第56回全日本大学駅伝対校選手権大会（3日、熱田神宮西門前-伊勢神宮内宮宇治橋前8区間 106.8 ?）第56回全日本大学駅伝対校選手権大会が3日行われ、今年2年ぶりに箱根駅伝を制した青山学院大学がトップでタスキを渡しました。エース区間の7区の先頭争いは、今年の箱根駅伝で優勝の立役者となった青学大・太田蒼生選手（4年）と、前回7区区間賞の国学院大学・平林清澄選手（4年）の一騎打ち。それでも青学大・太田選手