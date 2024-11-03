ジェフユナイテッド千葉は3日、FW高木俊幸(33)との契約満了を発表した。高木は東京ヴェルディの下部組織育ちで、東京V、清水エスパルス、浦和レッズ、セレッソ大阪でプレー。2022年から千葉でプレーしている。千葉では2022年、2023年の2シーズンでJ2通算49試合3得点を記録。今シーズンは、11試合の出場に終わっておりゴールはなかった。J1昇格を争うシーズンでの退団となる高木。残り試合へ意気込みを語っている。「今シーズンでチ