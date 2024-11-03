横浜F・マリノスは3日、2025シーズンからスポーティングディレクター(SD)に西野努氏(53)が就任することを発表した。西野氏は浦和レッズで選手としてプレー。2001年に引退すると、2019年12月からは浦和のテクニカルダイレクター(TD)を務めていた。2024年4月に退任。新たに横浜FMでキャリアを積むこととなる。西野氏はクラブを通じてコメントしている。「マリノスファミリーの皆さま、はじめまして。2025年シーズンよりスポーティン