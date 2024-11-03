気象庁は3日午後1時5分、台風情報を発表した。同日正午現在、カロリン諸島（中心位置北緯8度00分、東経138度50分）に熱帯低気圧があり、北西へ時速30で進んでいる。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速15、最大瞬間風速23。今後も北西方面に進み、日午後9時の予報ではフィリピンの東で台風に発達する。