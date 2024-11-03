2024年11月2日に大雨となった静岡県では道路の冠水が相次ぎ、浸水被害も確認されました。 【動画】「水が店内まで入ってきて…」道路の冠水相次ぎ浸水被害も 県東部では1時間に約110ミリの大雨＝静岡県 ＜伊部桜輔カメラマン＞ 「通る車は水しぶきを激しく上げながら走行しています」 11月2日、大雨に見舞われた静岡県では熱海市と函南町で、1時間に約110ミリの猛烈な雨を観測し、記録的短時間大雨情報が発表されました。 J