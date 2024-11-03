国や公共に貢献した人に授与される秋の叙勲が発表され、静岡県では76人が受章の栄誉に輝きました。 【写真を見る】秋の叙勲 県内76人が受章 国や公共に貢献＝静岡県 社会で顕著な功績をあげた人に贈られる「旭日章」で旭日中綬章を受章したのは元・キリンビール社長の加藤壹康さんと元・県議会議員の中澤通訓さん、林芳久仁さんの3人です。 このほか、旭日小綬章には元・日本エアロビック連盟代表理事会長の筒井昭さん、