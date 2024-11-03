◇関東大学ラグビー対抗戦Aグループ明大 31ー0 筑波大（2024年11月3日秩父宮）4年ぶりの対抗戦優勝を目指す明大が筑波大から5トライを奪って31―0（前半19-0）で快勝し、開幕から5連勝とした。今季は慶大を破った一方で青学大に敗れていた筑波大は2敗目（3勝）を喫した。明大は前半3分、モールを押してから右展開。CTB秋浜（4年）が相手1人を引きつけて外へパスを放ち、新人WTB白井（1年＝桐蔭学園出）が今季9トライ目