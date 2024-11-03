この2人のこんな掛け合いは珍しい？ プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月1日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）を戦いの場へ見送った後、チームメイトの滝沢和典と高宮まり（いずれも連盟）が人形劇のようなものを突如行う一幕があった。【映像】“抜群スタイル”高宮まりが控え室で脱力応援比較的、いつも落ち着いた雰囲気が漂っているKONAMI麻雀格闘倶楽部の控え室。“ゆるふわ系”雀士・高宮