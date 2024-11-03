福岡・北九州市の小倉城前に出現した、七色に輝くシャボン玉の幻想的な光景が、年齢問わず多くの人を魅了している。シャボン玉が魅せる幻想的な世界福岡・北九州市の小倉城前で撮影されたのは、七色に輝く大小様々なシャボン玉。子供から大人まで広い世代を魅了し、幻想的な世界へいざなうのは、パフォーマー集団の「SMILING（スマイリング）」だ。その名の通り、シャボン玉を使って多くの人に笑顔を届けていた。SMILINGリーダー・