モデルのマギーさん（32）が2024年10月31日にインスタグラムを更新し、中学の同級生だったというプロアスリートとの2ショットを公開した。「17年ぶりでも気持ちは中学生に戻れること、奇跡だと思う」マギーさんはインスタグラムで「みんなに聞いてほしい！！！」と切り出し、「中学生の時に同級生だったお友達に17年ぶりに再会したの！ プロゴルファーの遥加」と投稿。プロゴルファーで、元プロ野球選手の工藤公康さんの娘の工藤遥