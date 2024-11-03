１１月３日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、戸崎圭太騎手が騎乗したレイニング（牡、美浦・国枝栄厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利。単勝１・７倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分５０秒３（良）。最初の１０００メートル通過が６４秒２という超スローペースでも、折り合いを欠くことなく後方をじっくり追走。直線で外に出されると、鞍上の肩ムチ一発に応え楽な手応えで上がり３ハロンは３