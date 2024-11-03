男子２０キロ競歩で２１年東京五輪、２２年世界選手権銀メダルの池田向希（旭化成）が１日、世界陸上競技連盟の独立監視部門のインテグリティー・ユニット（ＡＩＵ）からドーピング違反の疑いで暫定的な資格停止処分を受けた。同件を受け、日本陸連が２日に経緯や今後の対応を発表。「今後池田選手がＡＩＵへの暫定的資格停止処分の取り消しを求める申し立てにおいて認められた権利を行使するための手続きを、競技団体として支