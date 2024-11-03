◇秋季高校野球近畿大会準決勝東洋大姫路11―3天理（2024年11月3日ほっと神戸）東洋大姫路（兵庫）が天理（奈良）を11―3の7回コールドで制して決勝に進み、2007年以来17年ぶりの近畿大会優勝に王手をかけた。今大会初先発の背番号10左腕・末永晄大（こうだい＝2年）が4回1/3、4安打3失点と力投した。直球は自己最速を2キロ更新する142キロをマーク。2、3回と2イニング連続で三者凡退に抑えるなど安定感のある投球を見