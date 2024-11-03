結婚したら夫の両親とも仲良くしていきたい、と思うことでしょう。でもそう思い通りにいかないとき、相手と“仲良くしなきゃ、相手を立てなきゃ”と思うと、ますますツラい状況になりそうです。今回は、「義母のアポなし訪問をやめさせた嫁の言動」の中から、キレ気味ではっきりと断ったエピソードをご紹介します。キレ気味で伝えた「しょっちゅうアポなし訪問をしてくる義母に、ストレスがMAXに。ついに『来る前に一言連絡するの