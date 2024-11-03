「幻の橋」と呼ばれる北海道上士幌町の旧国鉄士幌線「タウシュベツ川橋梁（きょうりょう）」が湖に沈む時期がやってきた。11月1日には、全体の９割が水没している。湖の水位低下に伴い、来春に再び湖面から現れるが、地元は「今度こそ11連アーチが途切れるのでは」と例年以上に危機感を強めている。今年は、ある不安材料があるからだ。【写真】湖側から見た崩落前のタウシュベツ川橋梁9月26日午後、地元のNPO法人「ひがし大雪