フロジャポンが運営する「フロプレステージュ」は、2024年11月1日から15日まで、「苺チーズタルト」と「広島県産牡蠣とエビのアヒージョ仕立て」を特別価格で期間限定販売しています。即完売するお得な苺チーズタルトが今回も登場「苺チーズタルト」は店頭に登場するたび即完売する人気商品。マイルドな酸味の「チーズタルト」の中に甘酸っぱい苺ソースを混ぜ込んで香ばしく焼き上げています。期間中は「苺チーズタルト」を1台1080