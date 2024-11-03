放送日時11月3日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生藤井サチ先生辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）先生 放送内容明日、役に立つ英会話を学ぶ大人気企画！目の前の外国人の会話を聞いて問題に答える、リアルリスニングクイズや、英単語でのしりとり企画など新コーナーも！大人気ザキヤマイングリッシュも乞うご期待！