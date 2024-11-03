10月下旬、元放送作家の鈴木おさむ氏が出演するラジオ番組『JUMP UP MELODIES』（TOKYO FM）への出演を終えたアーティスト・渋谷すばるの姿をキャッチした。同番組への出演は、10月16日に発売した新アルバム「Lov U」のプロモーションを兼ねたものだ。「渋谷さんは関ジャニ∞（現在はスーパーエイト）のメンバーとして活躍していましたが、2018年に同グループから脱退し、ジャニーズ事務所からの退所も発表しました。退所理