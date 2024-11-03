Image: Hyakuseki こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホで動画や地図、レシピなんかをチェックする際には断然ハンズフリーが快適。マグネットと真空吸着の2WAY吸着システムを搭載した「CZ18」なら、スマホを置きたい場所にピタッと固定できます。1秒で設置完了、角度調整自在、しかもワイヤレス充電まで可能な次世代スマホホルダーがmachi-y