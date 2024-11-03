Image: Dirigent 前モデルよりDACも良くなりました。これ重要よ!? ボーカルの存在感も、低音の量も張りもぜんぜんかわってくるからね！ ターンテーブル部分は思い切ってカット。めっちゃコンパクトで多機能を実現したDJコントローラ「Mixtour Pro」も気になるデバイスの1つじゃない？ スクラッチしないDJなら「これこそ最高のモバイルDJコントローラ」と言いたくなるかも。