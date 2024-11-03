広州交通投資集団が投資・建設した広東省広州市南沙区と中山市を結ぶ高速道路「南中高速」が10月30日午後3時に開通した。中国新聞網が伝えた。「南中高速」の開通により、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）の核心となる交通ターミナルプロジェクト「深中通道（深セン-中山ブリッジ）」に、カギとなる接続ポイントが再び一