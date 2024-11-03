ヤンキースのゲリット・コール投手がオプトアウト（契約破棄）の権利を行使した模様だ。11月2日（日本時間3日）、『ESPN』や『ニューヨーク・ポスト』など米複数メディアが伝えた。フリーエージェント（FA）になるフアン・ソト外野手の動向も不透明の中、ワールドシリーズ敗退から3日後、エースの下した決断に名門が揺れている。 ■オプトアウトの権利を行使 コー