3日の京都5R（2歳新馬戦・芝1800メートル）はウォータークラーク（牡＝石橋、父ウォータービルド）が2番手好位から抜け出して初陣を飾った。田口は「ペースが遅かったけど、折り合いは良かった。最後3Fの脚が良かった。これからもっと良くなると思う」とパートナーの能力を実感していた。