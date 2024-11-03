衆院選で議席を増やし、一躍注目を集めている国民民主党だが、玉木雄一郎代表とともに、キーマンの一人とされているのが榛葉賀津也幹事長。榛葉幹事長のＹｏｕＴｕｂｅでは、本職の国会討論動画の１０倍近く再生数を稼いでいるお宝コンテンツがあり、話題を呼んでいる。榛葉幹事長は、趣味は「玉木雄一郎」と公言するほどで、玉木代表の右腕として、現在各党との調整に走り回っているキーマン。そんな榛葉幹事長について、２日