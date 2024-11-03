男子ゴルフで国内ツアー通算４勝の蟬川泰果（２３）＝アース製薬＝が３日、自身のインスタグラムでタレントの久保葵（２７）との結婚を発表した。インスタグラムの投稿で「いつも応援して下さっている皆さまへ。私事で大変恐縮ではございますが、私たち、蟬川泰果と久保葵はこの度入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「ゴルフのお仕事を通じて出会い、お互いの仕事に対する姿勢や人柄に惹かれ、こ