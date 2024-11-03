経済成長の続く東南アジアで、日本企業によるSDGsへの理解を進めるイベントが始まりました。【写真を見る】「SDGsを自分たちの課題に」カンボジアのイオンモールでイベント国連との共催11月1日から始まった「Together Actions For SDGs」。カンボジアの首都プノンペンにある「イオンモールセンソックシティ」が会場です。国連との共催で、去年に引き続き２回目の開催となりました。「環境問題」「気候変動」「女性活躍」の３つ