アルゼンチンの往来が激しい道路で、走行中の車が突然大きく傾いて穴にはまる瞬間がカメラに捉えられた。当時、道路が陥没して穴が空いていたが、ドライバーは夜、嵐のなかで穴の存在に気付かなかったという。地元当局によると、この事故でドライバーが軽いけがを負った。走行中に突然“ストン”…道路にのみ込まれる車南米・アルゼンチンで23日に撮影されたのは、不自然に傾いた車だ。車はまるで半分地面にのみ込まれたような状態