2日午後10時ごろ、札幌市南区定山渓の無意根山の山小屋利用者から「屋根から出火した」と119番通報があった。札幌市消防局などによると、山小屋は全焼したという。北海道大学山スキー部が管理する築90年の山小屋で、2020年に改修工事を終えたばかりだった。出火当時、山小屋には23人がいたが、いずれも自力で下山し、3日午前0時半ごろまでに救出が完了したという。けが人はいなかった。明るくなり始めた3日午前5時10分ごろか