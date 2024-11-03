ＭＬＢの今オフ最大の注目ＦＡ選手となっているヤンキースのフアン・ソト外野手（２６）をめぐって早くもヒートアップしている。ワールドシリーズは残念な結果となったが、打率２割８分８厘、４１本塁打、１０９打点と好成績を残し、ジャッジとともに最強打線の中核を担った。ポストシーズンでもガーディアンズとのリーグ優勝決定シリーズ第５戦でＷＳ進出を決める勝ち越し３ランを放つなど、若さに加えて勝負強さも申し分ない。