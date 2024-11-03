あなたの周りに見栄っ張りな友人はいませんか？ そんな人に限って、無神経なことを平気で言ってきたりしますよね。今回はそんな経験をした知人のエピソードをご紹介します。 大切なバッグをバカにしないで 私はアラフォーの会社員。数年前、久しぶりに同窓会で友人A子に会った時の話です。 同窓会ということで、みんな気合を入れたファッションで参加していました。その中でも、全身ブランド品で身を固めたA子は