北極海産の活水産物を陸路で初輸入中国新疆ウイグル自治区  【新華社ウルムチ11月3日】中国新疆ウイグル自治区北部アルタイ地区でカザフスタンと国境を接するジェミナイ通関地で通関された北極海産活タラバガニ20トンが10月30日、ウルムチ税関の検査・検疫を経て国内市場に入った。北極海の活水産物が陸路で自治区に輸入されたのは初めて。1〜9月はカザフスタンなどのパイクパーチやヒラウオなど鮮魚710トンがジェミナイ通