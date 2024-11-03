◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（３日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）各校のエースが集った７区（１７・６キロ）で、駒大の主将・篠原倖太朗（４年）が執念の区間賞を獲得した。２人抜いてチームは５位から３位に浮上。レース後は「１区から６区の選手が走ってきた中で、彼ら自身が思うようにいかなかった走りの子もいたと思います。その子たちが必