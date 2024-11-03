ドジャースがＭ・ロハス内野手（３５）との契約延長オプションを行使し、残留することが明らかになった。ＬＡタイムズの番記者Ｊ・ハリス氏らが２日（日本時間３日）、Ｘ（旧ツイッター）にポストした。５００万ドル（約７億６５００万円）の球団オプションを行使する。内野で複数ポジションを守れるロハスは９月にそけい部内転筋の肉離れを発症。スポーツヘルニアにも悩まされていたという。満足にプレーできないながらも、ク